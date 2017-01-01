Суд оправдал члена Совета правосудия, которого обвиняли во взяточничестве

Доказательства против Павла Гречковского были получены в результате провокации не могут использоваться, постановил суд.

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 30 октября, признал невиновным члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в незавершенном покушении на мошенничество и оправдал его, сообщают Українські Новини.

"Признать невиновным и оправдать в связи с недоказанностью вины",- сказала председательствующая судья.

Также суд признал невиновным и оправдал второго обвиняемого по делу Василия Шкляра.

Все доказательства были квалифицированы как такие, которые были получены в результате провокации и не могут использоваться в суде.

В результате суд отменил меры пресечения, которые были избраны Гречковскому и Шкляру и постановил вернуть им залоги.

Кроме того, суд отменил арест имущества Гречковского, а именно четырех автомобилей.

Ранее подозреваемый во взяточничестве член Высшего совета юстиции Павел Гречковский заявил, что заказчиком его уголовного преследования является "крупный бизнесмен с миллиардным состоянием". Он отметил, что Генпрокуратура провела у него четыре обыска, по результатам которых ничего не нашли и ничего не изымали.

Дело против члена ВСП Гречковского рассматривается в Шевченковском районном суде с октября 2017 года. Его обвиняют в незавершенном покушении на мошенничество.

Гречковского и арбитражного управляющего Шкляра обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов. За эти деньги Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО Богадар.

В сентябре 2016 года адвокат Климчук, который действовал от имени компании Богадар, под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и был задержан.

Защита Гречковского и Шкляра отстаивала версию о том, что Климчук действовал не как адвокат, а как провокатор, поскольку он уже несколько раз был заявителем в подобных делах.

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