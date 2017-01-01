Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

День на Донбассе: девять обстрелов, двое раненых

Комментариев: 0
Украинские позиции неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия.
На Донбассе два украинских военных получили ранения
На Донбассе два украинских военных получили ранения
Минобороны

Сепаратисты во вторник, 30 октября, осуществили девять обстрелов позиций в зоне проведения операции объединенных сил - двое украинских военных получили ранения. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, в частности сепаратисты четыре раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается, сепаратисты из минометов вели обстрелы вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино, из БМП - неподалеку Авдеевки и Опытного, а неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского - из стрелкового оружия.

"Подразделения, которые обороняются, предпринимали активные меры для прекращения огневой активности противника. В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что за неделю зафиксировали почти десять тысяч нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь