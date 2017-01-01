Рабинович: Супрун продолжает издеваться над народом Украины, советуя чихать в локоть и гулять по холоду

Кабинет министров продолжает ежедневно добивать граждан Украины, советуя прогулки по холоду, и заявляя о мистических “фундаментальных изменениях в медицине“. Такое заявление сделал народный депутат Украины Вадим Рабинович, лидер партии “За життя“, в прямом эфире авторской программы “Кто Кому Рабинович“ на телеканале “112 Украина“.

“Власть посадила Супрун (и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, – ред.) во главе Министерства здравоохранения. Вложила туда сотни миллиардов. У нее бюджет больше, чем весь Пенсионный фонд. Где и откуда этот бюджет – никто не знает. Как она может незаконно находиться на своем посту – тоже никто не знает. Однако каждую неделю Супрун издевается над страной“, – возмутился парламентарий.

По мнению Вадима Рабиновича, Кабмин пудрит нам мозги, пичкая народ умными формулировками. Правительство не работает на благо граждан, а наоборот – с каждым днем забирает надежду на лучшую жизнь.

“Я хочу вам пересказать прекрасные слова премьер-министра: “мы начали фундаментальные изменения, но их, конечно, тяжело заметить“. Они добивают всех и называют это “фундаментальными изменениями“, поэтому их тяжело заметить“, – считает народный депутат.

Лидер партии “За життя“ вспомнил также, что провластные депутаты зарегистрировали законопроект о страховой медицине.

“Внесен новый законопроект, который обязывает платить 400 гривен за медицинское страхование. Вдумайтесь, что эти паразиты творят с нашей страной. Согласно законопроекту №9163, застрахованы должны быть все. Его уже зарегистрировали, и поверьте, что за него еще и проголосуют. Мало того, что забрали у граждан бесплатное медицинское обслуживание, теперь еще заранее придется платить по 400 гривен и без того процветающей Супрун“, – подчеркнул политик.

Он считает, что своими советами Супрун пытается отвлечь внимание людей от разрушения медицинской сферы.

“Новый совет от Супрун украинцам, которые хотят выжить: нужны прогулки в дневное время, также необходимо ходить в холодный период года по улице, это помогает для стимулирования мозга и заставляет его вырабатывать нужные вещества. Теперь понятно, почему мы должны забыть о тарифах и о голоде. Нам всего лишь надо чихать в локоть и гулять по холоду. Это спасет наше здоровье, и, как следствие, – нация будет совершенно другой: сильной, могущественной. Они ничего не делают: Гройсман, Супрун, Коболев, как же мы их до сих пор терпим?“ – заключил Вадим Рабинович.