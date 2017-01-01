Активисты требуют уволить и.о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова

Под стенами Кабинета министров началась бессрочная акция протеста с требованием уволить с занимаемой должности и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталия Трубарова, пишет Комсомольская Правда.

У здания правительства собрались около сотни митингующих из разных общественных организаций. В основном, это представители ОО "Неизвестный патриот".

Активисты скандируют "Долой лоббиста и служителя олигархов Виталия Трубарова".

По словам организаторов, акция будет продолжаться пока и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров не уйдет из должности. В четверг, 1 ноября активисты намерены продолжить митинговать под зданием ФГИУ, где будет обустроен палаточный городок.

"Дело в том, что и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров был назначен на должность с нарушением закона. То есть все процессы, которые сегодня происходят в Фонде госимущества, потом могут быть обжалованы, потому что Виталий Трубаров сегодня - нелегитимный глава фонда. Дальше - мы считаем, что господином Трубаровым должна заинтересоваться СБУ, поскольку он возглавлял штаб казачьих организаций, которые, как известно, российская ФСБ создавала в 90-х годах. Многие из этих казаков сегодня воюют на Донбассе против Украины и дестабилизируют ситуацию на востоке и юге Украины. Кроме этого, сейчас происходит процесс приватизации Бердянского морского порта и инвестиционным советником этого процесса с подачи Трубарова, был назначен человек, который обладает большой охранной компанией в Москве, и которую тоже связывают с ФСБ. Мы будем обращаться в СБУ по этому поводу, чтобы Виталия Трубарова проверили предмет сотрудничества с российскими спецслужбами. Год назад Генпрокуратура уже открыла по нему уголовное производство, но прошел год и нет никаких изменений", - сказал пресс-секретарь общественной организации "Неизвестный патриот" Сергей Антонов.

Некоторых активистов во время митинга задержала полиция. Пресс-секретарь уверяет, что организация имеет все необходимые разрешения на проведение мирной акции.

"Мы подозреваем, что у Трубарова есть серьезное лобби в "высоких" кабинетах власти, и держат его на этом посту ради продажи серьезных объектов государственной собственности в "правильные" руки. Например, впереди приватизация крупного государственного объекта – "Центрэнерго". Это большие деньги. Поэтому сегодня нам препятствуют в проведении мирного митинга, чтобы мы даже не могли донести свое мнение", - пояснил Антонов.