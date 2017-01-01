В Украине запретили чешское лекарство от стенокардии

Препарат широко применялся для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В Украине запретили препарат от стенокардии sud.ua

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Моносан.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства Моносан, таблетки по 40 мг № 30 в блистерах, серии 9090617, чешского производства на основании отрицательных результатов лабораторного исследования", - говорится в сообщении.

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Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Стоит отметить, что Моносан это лекарственное средство, которое влияет на сердечно-сосудистую систему. Используется для профилактики стенокардии и лечения застойной сердечной недостаточности.

Как сообщалось 3 октября, в Украине запретили еще два лекарства от серьезных болезней.