Приговор в деле Гречковского доказывает практику фабрикации дел ГПУ – адвокаты

Решение Шевченковского районного суда оправдать члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского доказывает, что сотрудники прокуратуры причастны к фабрикации уголовного дела и созданию вокруг него общественного резонанса.

Об этом пишу в Фейсбук адвокаты.

“Разгромное, оглушительное поражение фальсификаторов из ГПУ. Этот приговор разберут на цитаты, он фантастический по формулировкам, логическим построениям, выводам. “Дело Гречковского“ признано сфабрикованным, адвокат Павел Гречковский оправдан!“, - написал адвокат Евгений Солодко.

Игорь Черезов, также выступавший в защите Гречковского, пишет, что удалось доказать фабрикацию и заказной характер дела.

“Очевидность того, что дело было щедро проплачено и сфабриковано привела к тому, что прокурор, который поддерживал обвинение в суде, не явился на оглашение решения суда. Одна из лучших команд адвокатов в Украине разбила в “пух и прах“ все сфабрикованные доказательства и показала истинное лицо реформированной прокуратуры. Так топорно сфабрикованные обвинением доказательства встречаю впервые. Большинство из них суд признал недопустимыми. В действиях заявителя признали провокацию!“, - написал Игорь Черезов.

Новости о судебном решении в деле Гречковского активно комментируют адвокаты, акцентируя на том, что нарушения прокуратуры являются массовыми и должны начать расследоваться по закону во всех делах, где обвинение построено на подтасовках.

“Оправдательный (приговор) по Павлу Гречковскому – это супер, особенно с учетом правовой аргументации решения суда. Очевидно, что такая позиция суда поставит крест на последних выходках прокурорских и НАБУ“, - написал известный адвокат Андрей Федур.

“Такого 50-ти страничного оправдания в жизни не слышал. Все доказательства недопустимы, все процессуальные решения незаконны. Провокация. Неосуществление подозрения…“, - написал адвокат Александр Дульский.

Как сообщалось, 30 октября Шевченковский районный суд оправдал Павла Гречковского. Суд признал недопустимыми доказательства обвинения, отсутствие состава преступления, нарушение подследственности и множественные процессуальные нарушения при открытии и расследовании этого дела в Генпрокуратуре.