Средства в казне Украины сократились на треть

В октябре средства в государственной казне меньше на 31,5% чем в сентябре.

По состоянию на 1 ноября остаток средств в едином казначействе составил 14,645 миллиарда гривен, что на 31,5% меньше показателя месяцем ранее.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

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Также по состоянию на 1 ноября 2017 года остаток на ЕКС составлял 48,564 млрд грн, т.е. в 3,3 раза больше.

Остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Напомним, остатки на едином казначейском счете значительно меньше, чем в прошлом году, поскольку Украина в первом квартале не сделала внешние заимствования.

Ранее сообщалось, что в августе остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) за месяц увеличился почти в 14 раз.