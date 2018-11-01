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В Украине сменился замглавы миссии ОБСЕ

Комментариев: 1
Александра Хуга сменит на посту британец Марк Этерингтон, который ранее был руководителем международной группы в Южном Судане.
Новый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
Новый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
osce.org

Марк Этерингтон в четверг, 1 ноября, вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он уже работал в должности заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.

Ранее Этерингтон также был руководителем международной группы в Южном Судане. От имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он руководил группой в отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.

Как сообщалось, накануне в Киеве состоялся последний брифинг Хуга в качестве заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине, на котором он выразил убеждение, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.

 

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Теги: Украина, ОБСЕ, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Александр Хуг, Марк Этерингтон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сколенвставатель    01.11.2018, 19:24
Оценка:  0
сколенвставатель
Надо будет посмотреть, может у него со зрением лучше, чем у Александера.
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