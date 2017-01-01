За день на Донбассе ранены двое военнослужащих

Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

В течение текущих суток, 3 ноября, в районе операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 18:00 сепаратисты 11 раз обстреляли оборонительные укрепления украинских войск. В боевых действиях ранены двое военных, сообщает в субботу пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков позиции Объединенных сил обстреляли еще и из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 2 ноября сепаратисты 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Один раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Также сообщалось, что на неподконтрольной Украине части Донбасса под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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