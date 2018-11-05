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Луценко: Следствие в деле Гандзюк скоро завершится

Комментариев: 1
Следствие в деле активистки Екатерины Гандзюк скоро будет завершено. Исполнители и организатор предстанут перед судом, заверил генпрокурор.
Митинг-реквием,посвященный Екатерине Гандзюк
Митинг-реквием,посвященный Екатерине Гандзюк
inforesist.org

Следствие в деле активистки и чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк скоро будет завершено, установленные исполнители предстанут перед судом. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
 
"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом", – написал глава ГПУ.
 
Луценко напомнил, что подозреваемый в организации убийства с целью установления заказчика был переведен в конце октября в изолятор Службы безопасности Украины в Киев.
 
"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице – будет выполнено", – отметил генпрокурор.
 
Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк

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Теги: Луценко, смерть, убийство, следствие, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WattNik    05.11.2018, 00:03
Оценка:  0
WattNik
Во всех статьях слова "активистка(ы)", "ЕС обеспокоен". Пэрэсичным громадянам наверное мог показаться "ватно-кремлевский след". Но мы, как всегда к таким вещам не имеем и не имели отношения. - "Группой нападения на Гандзюк руководил ветеран АТО, использовавший своих младших побратимов, - Аброськин.
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