Юлия Тимошенко: Мафия и криминальные кланы начали войну против общественных активистов

“Батькивщина“ настаивает на создании Временной следственной комиссии для расследования нападений на активистов и требует поставить в повестку дня и принять закон о ВСК (№1098).

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, говорится на сайте партии.

С начала 2018 года зафиксировано 54 покушения на жизнь и здоровье общественных деятелей.

“Это означает системную войну, которая ведется в Украине против активистов. В большинстве – это молодые люди, которые не хотят мириться с клановой системой“, – подчеркнула она.

Тимошенко обратилась к главе парламента Андрею Парубию с требованием решить этот вопрос и поставить законопроект о создании ВСК в первую очередь.

В случае, если законопроект о создании ВСК не будет вынесен на рассмотрение, “Батькивщина“ отказывается голосовать за другие вопросы повестки дня.