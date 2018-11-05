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Юлия Тимошенко: Мафия и криминальные кланы начали войну против общественных активистов

Комментариев: 3
Юлия Тимошенко: Мафия и криминальные кланы начали войну против общественных активистов
photo by Alexander Prokopenko

“Батькивщина“ настаивает на создании Временной следственной комиссии для расследования нападений на активистов и требует поставить в повестку дня и принять закон о ВСК (№1098).

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, говорится на сайте партии.

С начала 2018 года зафиксировано 54 покушения на жизнь и здоровье общественных деятелей.

“Это означает системную войну, которая ведется в Украине против активистов. В большинстве – это молодые люди, которые не хотят мириться с клановой системой“, – подчеркнула она.

Тимошенко обратилась к главе парламента Андрею Парубию с требованием решить этот вопрос и поставить законопроект о создании ВСК в первую очередь.

В случае, если законопроект о создании ВСК не будет вынесен на рассмотрение, “Батькивщина“ отказывается голосовать за другие вопросы повестки дня.

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Комментариев (3)
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Москаленко196    05.11.2018, 14:23
Оценка:  +1
Москаленко196
Це вона про то що в Чернівцях було?) Сидіти тобі голубко треба. Або теби свою надю і вперед в двоглаву.
Peyot    05.11.2018, 14:02
Оценка:  +1
Peyot
Юлия Тиможенко - мафия и капитал! вот правильное название для любой статьи с упоминанием Воны!
ВосставшийИзБана    05.11.2018, 13:48
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Капитан очевидность.
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