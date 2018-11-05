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Рабинович: За життя защитит право украинцев смотреть любые телеканалы

Комментариев: 6
Рабинович: За життя защитит право украинцев смотреть любые телеканалы 
Нынешняя украинская власть закрывает телеканалы из-за того, что на них выступают люди, которые говорят стране правду. Однако партия "За життя" не позволит задушить свободу слова в Украине. Об этом заявил лидер "Зажиття", народный депутат Вадим Рабинович в ходе прямого включения из Сената Франции в эфире телеканала "112 Украина".

Отметим, сегодня во французском сенате в Париже проходят специальныеслушания по вопросам свободы слова.

"Сегодня в Сенате Франции мы говорим о том,  что происходит со свободой слова в Украине. Выступают и руководители телеканалов NewsOne и "112 Украина", выступаю и я. Мы будем говорить о том, что происходит в Украине – подробно расскажем об этом европейцам", – заявил Рабинович.

По словам парламентария, украинская власть закрывает телеканалы из-за того, что на них звучит правда, особенно неудобная для руководства страны в преддверии выборов.

"Нынешняя украинская власть закрывает телеканалы только за то, что на них выступают люди, рассказывающие правду о происходящем в Украине. Партия "За життя" будет делать все для того, чтобы украинцы смотрели любые каналы", – пообещал лидер партии "За життя".

Народный депутат также высказал уверенность, что во Франции дадут достойную оценку происходящему со свободой слова в Украине. По его словам, французские сенаторы не исключают возможности ввести санкции против людей, которые препятствуют свободе слова в стране.

"Я предварительно разговаривал со многими сенаторами – и они в шоке! Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны даже санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова в Украине", – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (6)
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Woodbrother    05.11.2018, 17:11
Оценка:  0
Woodbrother
Кремлевская пропаганда делает из людей дЫбилов, рабинович не против. Это все, что нужно знать про этого субъекта.
Peyot    05.11.2018, 16:43
Оценка:  +1
Peyot
В переводе с Ваденькиного на человеческий это значит кучка бывших рыгоналов отставиает возможность руской пропаганды влиять на Украинцев!
Глод    05.11.2018, 16:41
Оценка:  +3
Глод
Это он перед выборами так говорит.
flacon9havi    05.11.2018, 16:41
Оценка:  +3
flacon9havi
Воно забуло, що навіть на інформацію право громадянина закінчується там, де починається війна. Інформація - складова будь-якої війни, особливо у сьогоденні. Чи воно відмовляється визнавати факт гібрідної та військової агресії проти України зі сходу?
Peyot    05.11.2018, 16:44
Оценка:  +1
Peyot
да ничего он не забыл. просто Ваденька - шестерка кремля отрабатывающаяя рубли медведчука-путина!
flacon9havi    05.11.2018, 16:40
Оценка:  +3
flacon9havi
Воно забуло, що навіть на інформацію право громадянина закінчується там, де починається війна. Інформація - складова будь-якої війни, особливо у сьогоденні. Чи воно вімовляється визнавати факт гібрідної та військової агресії проти України зі сходу?
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