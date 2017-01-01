Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента вызвали пожарных и полицию.

В ночь на понедельник, 5 ноября, в Одессе неизвестные совершили попытку поджога колокольни храма иконы Божией Матери Призри на смирение. Он расположен при реабилитационном центре лиц с отклонениями психофизического развития им. Януша Корчака на улице Ивана и Юрия Лип.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП.

Огонь вовремя заметила охрана, значительного ущерба пожар причинить не успел. Кроме того, злоумышленники пытались взломать входную дверь.

Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента вызвали пожарных и полицию.

"Рядом с храмом расположены корпуса детского реабилитационного центра и жилые многоэтажные дома… Попытка поджога храма, в котором получают духовную помощь и поддержку те, кто с детства борются с тяжкими недугами, является не только посягательством на народную святыню, но и выражением крайнего презрения к людям, требующим особой заботы и теплоты", – заявили в епархии и попросили правоохранителей принять меры по обеспечению безопасности святых мест.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе попытались поджечь колокольню храма

Ранее в селе Приозерное Килийского района Одесской области злоумышленники обокрали храм в честь святой Параскевы-Петки. Они похитили три старинные иконы.

Также сообщалось, что нашлась украденная из Киево-Печерской Лавры икона великомученика Георгия Победоносца. Правоохранители обнаружили ее при попытке продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры.

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