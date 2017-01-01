Чернышев рассказал о количестве тюрем в Украине

Замминистра отметил, что количество пенитенциарных учреждений в стране больше чем нужно.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев рассказал, что по информации на 2017 год в Украине числится 182 пенитенциарных учреждения, в которые входят тюрьмы и СИЗО.

Об этом он рассказал в интервью изданию Сегодня.

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По его словам, в это число также входят тюрьмы и СИЗО, которые находятся на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

“Всего на подконтрольной территории у нас находится 148 учреждений. Из них в прошлом году мы оптимизировали 13. Практически полностью заполнены следственные изоляторы и очень недозаполнены учреждения исполнения наказаний, имеются в виду колонии. Чтобы экономить бюджетные средства, мы начали смотреть, где можно оптимизировать, перевести; понятно, что, учитывая и режим содержания, и тому подобное“, - сказал Чернышов.

Замминистра отметил, что это большое количество таких учреждений для страны.

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“На сегодняшний день - это много. Потому, что еще несколько лет назад пенитенциарное население составляло 120 тысяч человек на всей территории Украины. Сейчас по всей подконтрольной территории у нас содержится 55430 человек. Из них 19 тысяч в следственных изоляторах. Людей меньше, а количество учреждений осталось то же“, - отметил Чернышов.

По его словам, учреждение необходимо сокращать, путем “консервации“, чтобы при необходимости они могли снова функционировать.

Напомним, ранее журналисты показали условия для жизни заключенных в столичном Лукьяновском СИЗО. После, замминистра юстиции Денис Чернышов заявлял о необходимости постройки нового изолятора.