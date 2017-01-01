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Выборы в "ЛДНР" противоречат Минску-2 - ОБСЕ

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Выборы в "ДНР" и "ЛНР" не противоречат минским соглашениям, утверждают, в свою очередь, в России.

Выборы в самопровозглашенных "республиках" Донбасса не будут соответствовать Минским соглашениям. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске во вторник, 6 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я лично считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал Сайдик.

По его словам, политподгруппа на сегодняшнем заседании "среди прочего обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами".

Сайдик отметил, что в связи с этим во время пленарного заседания ТКГ был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

Ранее сегодня полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов сообщил, что в ходе встречи российская делегация в очередной раз разъяснила свою позицию относительно выборов в "ЛДНР".

"Выборы на Донбассе не противоречат Минским соглашениям", - заявил полпред.

"Это не выборы органов местного самоуправления, прописанных в Минских соглашениях. Это выборы глав и "народных советов" в "республиках" Донбасса, необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации", - пояснил он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила,  что РФ на переговорах в Минске официально заявила о признании "выборов" в Донбассе.

Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко . В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Киев, ЕС, США назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими минским соглашениям, призвав отказаться от них.

 

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Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, переговоры в Минске, выборы на Донбассе, минские договоренности, выборы в ДНР и ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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