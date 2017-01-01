В Украине сократилось число иностранных туристов

В первом квартале этого года иностранцев въехало на 3,2% меньше, чем в первом квартале 2017 года, сообщили в Минэкономразвития.

Количество иностранных туристов, въехавших в Украину в январе-июне, сократилось на 1,7% УНН

Количество иностранных туристов, въехавших в Украину в январе-июне 2018 года, сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6,22 млн человек. Об этом сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на данные Госпогранслужбы, информирует Интерфакс в среду, 7 ноября.

Согласно данным, в первом квартале этого года иностранцев въехало на 3,2% меньше, чем в первом квартале 2017 года - 2,55 млн человек, тогда как во втором квартале отставание сократилось до 0,6% - 3,67 млн человек.

Согласно статистике, лидерами въездного туризма в первом полугодии 2018 года стали Молдова - 1 млн 949,6 тыс., Беларусь - 1 млн 64,5 тыс., Россия - 645,3 тыс., Польша - 532,4 тыс., Венгрия - 447,4 тыс., Румыния - 354,8 тыс. и Словакия - 151,8 тыс.

В то же время существенно выросло посещение Украины туристами из Испании - на 104,5%, до 19,7 тыс., Великобритании - на 61,8% (до 57,2 тыс.), Израиля - на 25,9% (до 125,7 тыс.), Литвы - на 20,3% (до 41 тыс.), Турции - на 16,2% (до 134,2 тыс.).

Число туристов из Чехии увеличилось на 15,6% (до 29,6 тыс.), из Италии - на 13,9% (до 40,5 тыс.), Германии - на 12,7% (до 98,7 тыс.), США - на 12,5% (до 80,5 тыс.), Франции - на 8,1% (до 29,1 тыс.).

Минэкономразвития напоминает, что в 2017 году число иностранных туристов в Украину выросло на 6% - до 14,42 млн человек, в том числе в первом полугодии - на 8,7%, до 6,33 млн человек.

Как сообщалось, в 2017 году Украина заработала на иностранных туристах 1,261 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году число выезжавших за границу на отдых украинцев выросло на треть.

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