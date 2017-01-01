Меньше дыма, больше вкуса: в Киеве открылся магазин систем нагревания табака glo™ studio

В сентябре в Украине презентовали революционный продукт - систему нагревания табака glo™. Благодаря ей уровень потребляемых при курении токсичных веществ снижается на 90-95%! Девайс можно взять на тест-драйв, посетив флагманский магазин glo™ studio в торгово-развлекательном центре Gulliver, (пл. Спортивная, 1-А) или заказать на официальном сайте myglo.com.ua.

Альтернативу сигаретам ищут по разным причинам: одним приелся горкий вкус дыма и хочется новых ощущений, другие задумываются о здоровье, но пока не могут полностью отказаться от курения. В любом случае, система нагрева табака glo™ - умный выбор. Она снижает потребление токсичных веществ на 90-95%* (по сравнению с сигаретным дымом) и открывает новые грани вкуса и запаха табака.

Всё благодаря нагреву табака - без горения. glo™ представляет собой небольшой электронный девайс с вакуумной трубкой внутри. Помещенный в неё табачный стик нагревается при температуре 240 ± 5 °C, выделяя насыщенный никотином ароматный аэрозоль.

glo™ - стильный технологичный аксессуар: прочный алюминиевый бокс легко умещается на ладони, его гладкая металлическая поверхность сохраняет приятный холодок даже во время нагрева табака.

Устройство glo™ можно взять для тест-драйва. Нагрев табака - это абсолютно новый опыт потребления, отличный от сигаретного запах и вкус. Чтобы его как следует понять, распробовать, может понадобиться время. Потому glо™ studio предоставит тестовый образец в ваше распоряжение на целую неделю!

Во флагманском магазине glо™ studio, помимо устройств для нагревания табака, также представлены специальные табачные стики. Это различные насыщенные вкусы: плотный классический, мягкий, свежий ментоловый, цитрусовый и освежающий ягодный.

glо™ studio расположен в самом сердце столицы - в торгово-развлекательном центре Gulliver, (пл. Спортивная, 1-А). Магазин открыт с 10:00 до 22:00 и работает без выходных.

* Сравнение дыма от сгораемого табака в стандартных сигаретах 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве gloTM. Сравнивается 9 вредных компонентов, рекомендованных ввоза к уменьшению. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.