Рада в первом чтении приняла изменения к размеру налогов в 2019 году

Вводится ряд изменений на учет топлива, на добычу и пользование недрами, акцизы, розничную и оптовую торговлю.

Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект №9260 об изменении размера налогов в 2019 году. “За“ проголосовали 233 депутата, передает LB.ua.

Согласно изменению, с 1 июля 2019 года будет введен налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица. Сейчас налогом облагаются посылки на сумму свыше 150 евро.

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Также вводится, лицензирование оптовой и розничной торговли топливом. Стоимость составит соответственно 5 тысяч и 2 тысячи гривен в год. Штраф за оптовую торговлю без лицензии - 500 тысяч гривен; за розничную торговлю - 250 тысяч гривен.

Документом предусмотрено повышение акциза на 9% на табачное сырье, табак и сигары - с 2 602 гривен/кг до 2 836 гривен/кг, на сигареты с фильтром и без - с 2 071 гривны/тыс. штук до 2 257,4 гривны/тыс. штук.

Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога предлагается повысить на сигареты с 2 770,5 гривны/тыс. штук до 3 019,85 гривны/тыс. штук.

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Также вводится ряд изменений на учет топлива, на добычу и пользование недрами.

Напомним, сегодня, 8 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487, который вводит новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз машины из-за границы.