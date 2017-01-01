Локомотив Тризуб впервые вышел на украинскую колею

Первый локомотив компании General Electric, поставленный для нужд Укрзализныци, совершил тестовый проезд на украинском пути.

Тризуб отправился из Кременчуга и преодолел 150 км facebook.com/Kravtsov.Evg

Тепловоз протащил подвижной состав со станции Кременчуг в направлении станции Ромодан. Общая длина первой поездки локомотива составила 150 километров.

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Об этом сообщает Громадське.ua.

Управлял тепловозом локомотивная бригада, которая ранее проходила испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.

До конца 2018 года и в течение первого квартала 2019 года планируется поставка 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10 %. Их производство стартовало в начале 2018 года в США. В целом за 15 лет УЗ планирует закупить до 225 новых тепловозов и модернизировать до 75 существующих.

Тризуб отправился из Кременчуга и преодолел 150 км facebook.com/Kravtsov.Evg

Тризуб отправился из Кременчуга и преодолел 150 км hromadske.ua

Напомним, в порт города Черноморск прибыл первый локомотив General Electric, произведенный американской компанией GE Transportation.

Ранее, исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов опубликовал в Facebook фото локомотива General Electric, который строят в США для украинских железных дорог.