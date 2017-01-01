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Из греческой тюрьмы вернулись трое украинских моряков

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Трое украинских моряков вернулись на родину спустя более года, проведенных в греческой тюрьме.
Трое украинских моряков вернулись на родину
Трое украинских моряков вернулись на родину
twitter.com/pavloklimkin

В Украину в четверг, 8 ноября, вернулись трое членов экипажа судна Mekong Spirit, которое в 2017 году было задержано властями Греции по подозрению в контрабанде. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня три украинских моряка с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину", - пишет министр.

 

 

Ранее в Греции взяли под стражу украинского моряка, работавшего на судне ERATO под флагом Либерии.

Также в сентябре в Греции шесть граждан Украины были осуждены по обвинению в перевозке беженцев.

 

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Теги: Украина, тюрьма, контрабанда, Греция, моряки, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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