Из греческой тюрьмы вернулись трое украинских моряков

Трое украинских моряков вернулись на родину спустя более года, проведенных в греческой тюрьме.

В Украину в четверг, 8 ноября, вернулись трое членов экипажа судна Mekong Spirit, которое в 2017 году было задержано властями Греции по подозрению в контрабанде. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня три украинских моряка с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину", - пишет министр.

Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 ноября 2018 г.

Ранее в Греции взяли под стражу украинского моряка, работавшего на судне ERATO под флагом Либерии.

Также в сентябре в Греции шесть граждан Украины были осуждены по обвинению в перевозке беженцев.

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