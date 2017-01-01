Глава ГАСИ Кудрявцев отрицает свою связь с Тимошенко

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев отрицает свою связь с Тимошенко и говорит что не намерен баллотироваться от партии «Батькивщина» в Верховную Раду.





Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в Киевском областном штабе партии «Батькивщина», сообщили что Алексей Кудрявцев, как бывший депутат местного совета от партии «Батькивщина», намерен балотироваться в Верховную Раду по одному из ключевых округов Киевской области,



Также напрошлой неделе стало известно, что возглавляемая Алексеем Кудрявцевым Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти, -- таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного Об этом Кудрявцев сообщил на официальной странице ГАСИ в facebook назвав информацию о своем возможном балотировании его от партии Юлии Тимошенко «новостийным фарсом».Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в Киевском областном штабе партии «Батькивщина», сообщили что Алексей Кудрявцев, как бывший депутат местного совета от партии «Батькивщина», намерен балотироваться в Верховную Раду по одному из ключевых округов Киевской области, охватывающему территорию Бориспольского района.Также напрошлой неделе стало известно, что возглавляемая Алексеем Кудрявцевым Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти, -- таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного мнения