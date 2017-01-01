Лося могут удалить из Красной книги

Киевский суд рассмотрит законность приказа Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося в Красную книгу.



Окружной административный суд Киева рассмотрит законность приказа Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу. Об этом говорится в объявлении суда, опубликованном в парламентской газете Голос Украины.







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Отмечается, что 26 ноября рассмотрит дело по иску охотничьей фирмы Метос (Вышгород, Киевская область). Она требует отменить приказ Минэкологии от 19 декабря 2017 года о внесении лося в Красную книгу Украины.

Напомним, в прошлом году Минэкологии внесло лося в Красную книгу Украины. Летом 2017 года также вступило в силу увеличение возмещения ущерба за браконьерство в четыре раза.

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