Лося могут удалить из Красной книги
Киевский суд рассмотрит законность приказа Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося в Красную книгу.
Окружной административный суд Киева рассмотрит законность приказа Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу. Об этом говорится в объявлении суда, опубликованном в парламентской газете Голос Украины.
Отмечается, что 26 ноября рассмотрит дело по иску охотничьей фирмы Метос (Вышгород, Киевская область). Она требует отменить приказ Минэкологии от 19 декабря 2017 года о внесении лося в Красную книгу Украины.
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Напомним, в прошлом году Минэкологии внесло лося в Красную книгу Украины. Летом 2017 года также вступило в силу увеличение возмещения ущерба за браконьерство в четыре раза.
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