Павелко присвоил 26 млн долларов государственного банка - СМИ

Глава Бюджетного комитета ВР Андрей Павелко совершил коррупционное преступление, отказавшись отдавать государственному банку "Родовид Банк" 26 млн долларов, взятых в кредит в 2006 году для создания элитного ночного клуба в Днепре "Опера".

Об этом в сюжете "Ночной клуб и многомиллионные кредиты: как тратит средства председатель Федерации футбола Украины?" сообщают "Подробности".

При этом подчеркивается: погасить кредит Павелко не имел возможности с самого начала, поскольку его тогдашний общий заработок с женой составлял 90 тыс. гривен за полгода – "Поэтому он отдал в залог здание, в котором планировал с женой сделать ночной клуб. А через 2 года, чтобы избежать обязательств по кредитному договору, продал свой бизнес предприятию "Индастриал билдинг Компани" (ИБК)".

В свою очередь, адвокат Юрий Гордейчук, комментируя продажу Павелко клуба, заостряет внимание на ее фактической фиктивности - "Продажа была осуществлена за один день. Более того, ИБК для покупки клуба взяла кредит на 26 млн долларов в том же "Родовид Банке".

Более того, отмечают в свою очередь авторы сюжета, Павелко не уплатил налог с продажи недвижимости почти в 11 млн гривен Павелко – "Поэтому, чтобы избежать ответственности, нотариус обратился в суд с требованием аннулировать договор о продаже заведения, что и было осуществлено в 2012 году".

Вместе с тем, замечается: по словам журналиста Андрея Никитина, аннулирование сделки между ИБК и Павелко "свидетельствует о том, что он тесно связан с компанией", поскольку компания не протестовала против лишения себя своего единственного актива.

Его слова подтверждают авторы сюжета, подчеркивая, что согласно с решением суда, после аннуляции сделки, Павелко должен был вернуть средства ИБК, а оно, в свою очередь, вернуть одолженные деньги "Родовид Банку" - "Однако, председатель Бюджетного комитета рассчитываться не спешил. А ИБК "неожиданно" обанкротилась".

"Павелко не возвратил ИБК (уставной капитал которой составлял 40 тыс. гривен) 26 млн долларов, которые та, в свою очередь, взяла в "Родовид Банке". Соответственно, имеется факт присвоения этих денег", - резюмирует ситуацию Никитин.

В свою очередь, Гордейчук, вторя Никитину, подчеркивает: после того, как ИБК была по ее же инициативе признана банкротом, клуб "Опера", составлявший все ее активы, был реализован на аукционе всего за 1 млн долларов - "Павелко с женой купили и перепродали клуб за 26 млн долларов, а банк реализовал его в качестве имущества банкрота ИБК за 1 млн долларов. То есть, на лицо - убытки банка на 25 млн долларов".

Вместе с тем, авторы сюжета, акцентируют: несмотря на то, что новым владельцем "Оперы" стала фиктивная компания "Укрсаб", основателем которой является кипрский офшор, а конечного владельца установить невозможно, "коммунальные счета клуба оплачивал лично Павелко" - "Который до 2017 года арендовал землю под клубом и владел торговой маркой "Опера".

"По сути, несмотря, на фактическую продажу клуба, Павелко продолжал владеть "Оперой" до 2017 года. Хотя формально не является ее собственником с 2010 года", - подытожил Никитин.

В свою очередь, авторы сюжета подчеркивают: общественные активисты уже неоднократно требовали от НАПК ускорить затянувшуюся проверку е-деклараций Павелко, "в которых он не упоминает о не возвращенном государственному банку 26 млн долларов кредита".

"Несмотря на это, а также на то, что НАПК уже обнаружило 11 нарушений законодательства со стороны Павелко, проверка все еще продолжается. Впрочем, фактами незаконного обогащения главы Бюджетного комитета ВР уже заинтересовались в НАБУ", - резюмировали "Подробности".