Европейские правозащитники раскритиковали украинскую власть за давление на Разумную Силу

08 ноября в городе Берн, Швейцария состоялась конференция организованная международной правозащитной структурой “Сеть Солидарности“ на тему давления украинскими властями на оппозиционных журналистов и политические партии. Во время мероприятия европейские правозащитники выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине.

Так, секретарь организации “Сеть Солидарности“ Матиас Рыслер выразил негодование ситуацией в Украине в отношении действий украинских властей к партии Разумная Сила.

На конференцию с докладом были приглашены, зампред политической партии “Разумная Сила“ Александр Савченко, лидер общественного мнения Дмитрий Василец, адвокат Андрей Гожый.

“Разумная Сила поднимает болезненные вопросы для нашей власти, которые касаются экономики, образования, реформы силовых структур, медицины и мира. Все они на столько болезные для властей, что они не находят других методов, как открывать надуманные уголовные дела и натравливать на нас подконтрольных им неонацистских движений. Нас это не останавливает и лишь придает сил в борьбе с режимом, однако мировая общественность должна знать, чего стоит стоит нынешняя власть“, - заявил Савченко, выступая на пресс-конференции.

Послушать, встретится и получить информацию от гостей из Украины собрались швейцарские правозащитники и журналисты, общественные деятели. Среди присутствующих было множество политических эмигрантов из России, Беларуси и Грузии. Посетили конференцию так же и наши соотечественники временно работающие и проживающие в Швейцарии.

Встреча проходила в режиме живой дискуссии с демонстрацией материалов и документов. Круг поставленных вопросов был достаточно широк: от разгрома офисов партии “Разумная Сила“ неонацистскими провокаторами до системного преследования инакомыслия в Украине.

По результатам конференции Организация “Сеть Солидарности“ призвала украинскую власть:

Прекратить преследование против политической партии “Разумная Сила“ и прекратить преследование адвокатов на территории Украины.

Кроме того, журналист Павел Волков был признан организацией таким, который преследуется по политическим мотивам.

В ближайшее время по вышеперечисленным вопросам “Сеть Солидарности“ направит официальное обращение к украинским властям.

Напомним, что боевики праворадикальной организации С14 в помещении Киевской торгово-промышленной палаты жестоко избили Александра Савченко, заместителя Председателя политической партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“.

Также ранее руководство партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ сообщало, что за любые идеи и взгляды, неудобные или невыгодные власти, в Украине можно подвергаться давлению и преследованию. По словам заместителя председателя политической силы Александра Савченко с такими фактами уже не раз имела дело политическая партия “РАЗУМНАЯ СИЛА“.