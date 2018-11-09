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Украинцев в Польше предупредили о готовящихся провокациях

Комментариев: 1
Дипломаты попросили граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши проявлять особую бдительность.
Посольство предупредило украинцев в Варшаве
Посольство предупредило украинцев в Варшаве

Дипломаты попросили граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши проявлять особую бдительность.

В Варшаве представители радикальных организаций намерены совершить 11 ноября провокации под видом якобы украинских националистов.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook в пятницу, 9 ноября.

"По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые польские радикальные группировки намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов", – говорится в сообщении.

Дипломаты попросили граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши в этот день проявлять особую бдительность и осторожность – прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

"Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать", – отметили украинские дипломаты.

Отметим, что 11 ноября в Варшаве ко дню 100-летия независимости Польши ежегодно проходит марш националистов. В прошлом году в марще приняли участие около 60 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Польше на кладбище в селе Фредрополь вандалы уничтожили два памятника над могилой украинского священника и его семьи.

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Теги: Украина, Польша, марш, украинцы, националисты, провокации, провокация, Варшава, поляки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    09.11.2018, 20:48
Оценка:  0
flacon9havi
Вони там що, ради собі не можуть дати?
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