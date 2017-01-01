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Сепаратисты за день трижды обстреляли позиции ВСУ

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Сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Прес-служба Міноборони України

Сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины по состоянию на 18.00 воскресенья, 11 ноября. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке.

Напомним, за сутки 10 ноября подразделения сепаратистов 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, два бойца погибли.

За сутки 9 ноября на Донбассе погибли двое украинских военных

 

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Теги: донбасс, военные, сепаратисты, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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