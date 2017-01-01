Сепаратисты за день трижды обстреляли позиции ВСУ

Сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины по состоянию на 18.00 воскресенья, 11 ноября. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке.

Напомним, за сутки 10 ноября подразделения сепаратистов 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, два бойца погибли.

За сутки 9 ноября на Донбассе погибли двое украинских военных.

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