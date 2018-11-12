Ложкин: На Днепропетровщине переименуют улицы в честь Праведников народов мира

В Днепропетровской области поддержали инициативу Еврейской конфедерации Украины “Праведники моего города“ и запланировали наименование улиц в честь Праведников народов мира в городских и сельских советах по всей области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Звание Праведников народов мира присваивают людям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью.

В частности, в селе Шолохово Днепропетровской области была названа улица в честь местной жительницы Марии Тыквы, которая прятала еврейского мальчика Леонида Динкевича от оккупантов, а одна из улиц села Любимовка получила имя Зинаиды Збарах, которая также спасла жизнь 12-летнему Леониду Таслицкому, устроив ему потайную комнату в подвале, где он провел все время оккупации.

“Весь период оккупации Мария и Леня провели в доме ее родителей, периодически вынужденно разделяя кров с захватчиками. Их неоднократно вызывали на допросы. Девушка смогла убедить немцев, что маленький Динкевич — осиротевший поляк, ее названный сын. Леонид Динкевич поддерживал с ней тесную связь все послевоенные годы и ухаживал за своей спасительницей в старости“, - рассказал историю героини Марии Тыквы Борис Ложкин.

История Зинаиды Збарах не менее героична. В январе 1942-го к ней в поисках убежища обратился 12-летний Леонид Таслицкий, сын ее друзей из Днепропетровска.

“По словам мальчика, во время воздушного налета днепропетровский вокзал он потерял всю семью. Был задержан, во время конвоирования к месту расстрела смог бежать. Зинаида обустроила для Леонида потайную комнату в подвале, где он провел все время оккупации. В 1943 году, после освобождения Днепропетровска, Зинаида привезла мальчика к нему домой. Позже Леонид Таслицкий и его семья иммигрировали в США. Связь с Зинаидой Збарах они сохранили на долгие годы“, - сообщил Ложкин.

Обе женщины признаны Праведницами израильским национальным мемориалом Катастрофы и Героизма “Яд Вашем“.

“Их истории занимают почетное место в мемориале. К сожалению, в Украине об их героизме, как и о героизме тысяч людей, рисковавших собственными жизнями ради спасения других, почти ничего не известно. Мы стремимся исправить эту несправедливость. Еврейская конфедерация Украины продолжит работу над увековечением памяти украинских героев“, - подчеркнул Ложкин.

Как сообщалось, горсовет Харькова утвердил решение о названии новой улицы именем Александры Беловой — признанной Праведницы народов мира. Таким образом, Харьков стал первым городом, присоединившимся к инициативе Еврейской конфедерации Украины.