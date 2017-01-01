Титушки напали на организаторов пресс-конференции о коррупции в украинском футболе

Банда неизвестных, возможно, вооруженных лиц в балаклавах сорвала пресс-конференцию о коррупции в украинском футболе в пресс-центре ИА “Интерфакс-Украина“.

Неизвестные ворвались в пресс-центр, когда организаторы пресс-конференции - адвокат ОО “Инициативы Будущего“ Олег Скупинский и ведущий футбольный журналист Украины Артем Франков рассказывали о коррупционных махинациях ФФУ и лично ее президента Андрея Павелко.

“Они сорвали пресс-конференцию. Облили организаторов кефиром. При этом они даже не знают имен тех, против кого пришли протестовать. Говорят - против сепаратизма. И при этом заявляют что коррупция - это не важно“, - сообщил у себя в Facebook присутствующий на пресс-конференции журналист Александр Курбатов.

Вместе с тем, подчеркнем: несмотря на то, что Скупинский сразу же вызвал полицию, акцентировав на возможной вооруженности титушек, правоохранители до сих пор не появились.