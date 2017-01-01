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Киев и США договорились о безопасности на АЭС

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Украина и Вашингтон продолжат сотрудничать в сфере безопасности атомных объектов в Украине.
Павел Климкин и Рик Перри подписали декларацию о сотрудничестве
Павел Климкин и Рик Перри подписали декларацию о сотрудничестве
Пресс-служба МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с американской делегацией во главе с министром энергетики США Риком Перри. Во время встречи стороны подписали декларацию о продлении соглашения о повышении безопасности гражданских атомных объектов Украины, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"12 ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с американской делегацией во главе с министром энергетики США Риком Перри. Во время встречи министрами обсуждались вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины", - сообщили в пресс-службе правительства.

Указано, что стороны договорились и впредь совместно противодействовать реализации российского проекта Северный поток-2, который подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

"По результатам переговоров с Риком Перри была подписана совместная Декларация относительно намерений продлить на следующие пять лет действие Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине", - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Украина совместно с США будет производить малые ядерные реакторы.

 

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Теги: Украина, США, МИД Украины, АЭС, атомная энергетика, сотрудничество, МИД, атомная станция, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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