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Рабинович – Тимошенко: Покайтесь перед журналистами, которым вы плюнули в лицо

Комментариев: 7
Рабинович – Тимошенко: Покайтесь перед журналистами, которым вы плюнули в лицо

Проголосовав за закрытие каналов "112 Украина" и NewsOne, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко плюнула в лицо журналистам. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на канале "112 Украина".

"На днях я наблюдал выступление Юлии Тимошенко. Это была очередная синергия неба и земли, и ни один канал этого не транслировал. Я горжусь журналистским сообществом, которое фактически бойкотировало ее мероприятие, после того как Тимошенко со своей фракцией проголосовала за закрытие каналов, ранее дававших ей трибуну. Проголосовав, "Батькивщина" фактически поддержала сворачивание свободы слова в Украине. И последующее поведение журналистов – это действительно закономерная и правильная реакция", – заявил парламентарий.

Народный депутат продемонстрировал свое видение выхода Тимошенко из "телевизионной изоляции".

"Юлия Владимировна, я вам сочувствую, и могу дать совет, как нужно выйти из этой ситуации: отзовите ваши девять голосов, которые вы дали за уничтожение телеканалов "112 Украина" и NewsOne, покайтесь перед украинскими журналистами и тогда, возможно, вас снова начнут показывать по телевидению. Хотя я бы лично и после этого вас не приглашал", – отметил политик.

Вадим Рабинович также рассказал о том, что на днях в сенате Франции прошли слушания по вопросу свободы слова в Украине.

"Там с ужасом смотрели фильм о том, как в Украине сегодня бьют журналистов, как власть запугивает сотрудников СМИ и уничтожает свободу слова в нашей стране. Я рассказал европейским политикам и о "демократической" позиции Тимошенко по данному вопросу. Ведь именно NewsOne давал ей трибуну и транслировал ее трехчасовые речи. А после – ее фракция решила поддержать репрессии против ведущих информационных каналов", – рассказал народный депутат.

В заключение лидер партии "За життя" призвал Тимошенко покаяться перед журналистами.

"Она (Тимошенко – ред.) плюнула журналистам в лицо так, как она делала это со всеми своими соратниками. Уважаемая Юлия Владимировна, покайтесь перед журналистами пока не поздно, иначе вас нигде не будут показывать, – призвал коллегу по парламенту Вадим Рабинович.

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Комментариев (7)
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Shulga_Yuriy    13.11.2018, 14:52
Оценка:  0
Shulga_Yuriy
о чем может говорит этот маланец? Если вторым норем в партии стоит Медвечук.вам не понятно куба эта партия нас тащитПодумайте кто такой медвечук и опоблок которы присоединился к партии ЗА Життя?
Ехидный    13.11.2018, 14:48
Оценка:  +1
Ехидный
Насчет отношения к журналистом самого Вадика - мне было бы о чем с ним поговорить с ним лично
Sancho-s    13.11.2018, 14:37
Оценка:  +3
Sancho-s
Самому пора, а журнашлюхам не привыкать вытираться
Peyot    13.11.2018, 14:21
Оценка:  +5
Peyot
кремлевская шестерка ваденька все никак не поймет что ему и остальной кодле колорадской нужно бежать за поребрик на перегонки.
ALFER+    13.11.2018, 14:35
Оценка:  -4
ALFER+
Ты дурак!
ВосставшийИзБана    13.11.2018, 14:41
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А это только дураки правду пишут?
ВосставшийИзБана    13.11.2018, 14:14
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А ты ни перед кем покаяться не хочешь? Ты безгрешен?
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