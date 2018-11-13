900 000 человек в Англии смогли бросить курить с помощью электронной сигареты

Англия – одна из самых позитивно настроенных стран по отношению к вейперам. Уже около 900 тысяч курильщиков смогли бросить курить. Будет ли это тенденция продолжаться и к каким последствиям приведет?

Новое исследование в Англии показало, что около 900 000 курильщиков смогли бросить курить с помощью электронной сигареты.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона подсчитали, что 891 000 человек использовали вейп при попытке бросить курить в 2014 году.

Около 8,46 миллиона взрослых курят сигареты в Англии. Около 37% пытались бросить еще в 2014 году, причем 28,2% использовали электронную сигарету в качестве способа в борьбе с курением.

Исследование анализирует другие научные эксперименты, свидетельствующим о том, что вероятность бросить курить повышается на 50% при использовании электронной сигареты по сравнению с курильщиками, которые использовали другие способы.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале “Addictio“, эффект от электронной сигареты повышается с 5 до 7,5%, а это около 22 000 человек.

Профессор Роберт Уэст, возглавлявший исследовательскую группу, сказал, что технология помогает “значительному“ количеству курильщиков остановиться и забыть о зависимости. Однако он сказал, что эта цифра не так высока, как утверждают некоторые энтузиасты.

Профессор Уэст добавил, что исследование противоречит идее о том, что электронные сигареты может быть своего рода “приманкой“, чтобы бросить курить.

Профессор Питер Хайек, директор отдела исследований зависимости от табака Лондонского университета королевы Марии, который не участвовал в исследовании, сказал, что устройства могут снизить смертность, связанную с курением.

Он добавил, что это плохо, что специалисты по борьбе с курением в настоящее время не предлагают электронные сигареты и отмечают уменьшение к ним интереса.

“Это печально, так как вполне вероятно, что еще больше курильщиков начнут парить, если электронные сигареты будут поддерживаться службами. Надеемся, что подобные выводы побудят службы начать предлагать электронные сигареты как эффективный метод“.

Данные были составлены еще в 2011 года в рамках исследования The Smoking Toolkit, поддерживаемого организациями, в том числе Департаментом здравоохранения и исследований рака Великобритании.

Отдельное исследование Управления национальной статистики (ONS) показало, что 2,2 миллиона человек в Великобритании используют электронные сигареты.

По данным опроса ONS Opinion and Lifestyle, половина людей, которые использовали электронные сигареты, начали парить, чтобы бросить курить.

Однако, несмотря на то, что в среднем вейпинга стоимость дешевле, только 9% указали на это как на причину использования устройств.

Такое же количество людей говорит, что они начали парить, потому что вейпинг не запрещен в помещении.

В Украине же пока нет запрета на использование электронных сигарет, однако правительство даже не начинало рассматривать их как борьбу с курением и не предпринимало посылок, чтобы стимулировать продажи и использовать е-сигареты вместо обычных.