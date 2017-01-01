Лото-Забава отпраздновала свой День рождения большими призами

Во время розыгрыша 1005-го тиража 11 ноября 2018 года лотерея “Лото-Забава“ торжественно отпраздновала свой девятнадцатый День рождения и отметила этот праздник огромным вкусным тортом и множеством разыгранных призов.

В конкурсе “Багаті та Відомі“ был выигран максимальный приз в размере 500 000 гривен. Приз достался Тамаре Пономаренко, которая играет в любимую лотерею с восьмого тиража и приехала в студию уже в седьмой раз с единственным намерением - выиграть самый большой приз. По стечению обстоятельств колесо конкурса “Багаті та Відомі“ выбрало именно белый ряд, 23 место, на котором и сидела будущая победительница. Тамара Пономаренко призналась, что имеет секрет, как преуспеть в лотерее, а выигранные 500 000 гривен собирается потратить на ремонт в доме сына.

11 ноября состоялся финальный розыгрыш акции “Злови машину на День народження“, который был приурочен к 19-летию лотереи “Лото-Забава“. Последний акционный автомобиль достался игроку, который зарегистрировал для участия в акции комбинацию 64806462. Известно, что счастливый билет с выигрышной комбинацией был приобретен через Интернет благодаря удобной функции покупки билетов “Лото-Забава“ онлайн. А между тем, в студию приехали предыдущие победители акции - Николай и Татьяна из Днепропетровской области, которые выиграли третье акционное авто. Как признался победитель, ради приезда в студию “Лото-Забава“ даже пропустил открытие охотничьего сезона. Наконец мечта Николая осуществилась - он попал на прямой эфир программы и получил призовой сертификат из рук любимых ведущих. Напомним, на протяжении акции каждый тираж, начиная с 21 октября, дополнительно разыгрывался автомобиль JAC S2 ценой в 400 000 гривен. В целом в акции были разыграны призы на общую сумму 1 600 000 гривен.

1005-й тираж также отметился выигрышем 300 000 гривен в постоянном конкурсе “Парочка“. Главный приз выиграл счастливчик, который приобрел свой счастливый билет №0181281 в “ЛОТО маркете“, расположенном в Харькове на проспекте Московском, 274-Ж.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет всех победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.