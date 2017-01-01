Появление новых кандидатов в Президенты, кардинально меняет тройку лидеров, - эксперт

Претенденты на второй тур Зеленский, Порошенко, Гриценко. Но весьма значимым по своим последствиям может стать процесс формирования т.н. “единого кандидата от Юго-востока“ и его оппозиция к действующей власти.

Об этом заявил эксперт Андрей Золотарев.

“Судя по обнародованной результатам исследования совместно проведенного тремя компаниями - КМИС, Центром Разумкова и группой “Рейтинг“ коктейль президентский “Армія.Мова.Віра“ украинцам пришелся не по вкусу, особенно когда добавилась “горькая пилюля“ с тарифами”, - пишет политический эксперт.

По результатам последних социологических опросов, тройка лидеров в политической гонке за президентское кресло начинает стремительно меняться. Те, на кого делали ставку в начале осени, уже сдают свои позиции. Каждую неделю на политическом горизонте появляются новые кандидаты, которые перетягивают голоса электората и влияют на общую картину.

“Появление Медведчука, демарш Бойко –Левочкина обеспечило внимание к альянсу “За життя“ и части Оппоблока, но пока никаких электоральных бонусов не принесло. Процесс перетока электората от Рабиновича к Мураеву продолжается. Эта тенденция отражается в позитивной динамике Мураева, который в 2 раза улучшил свою рейтинговую позицию обогнав “За життя“ и вплотную подойдя к проходным 5%.С такой динамикой Мураев может сильно изменить все рейтинговые расклады и повлиять на расстановку в тройке лидеров”, - настаивает Золотарев.

Новые политические партии активно набирают обороты, и уже к началу предвыборной гонки могут стать лидерами в рейтинге кандидатов на пост Президента Украины.