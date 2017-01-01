В Кропивницком протестуют иностранные студенты-медики

В протесте участвуют полторы тысячи студентов, которые недовольны качеством обучения.

В Кропивницком протестовали полтысячи иностранных студентов-медиков из-за некачественного обучения. Об этом сообщает ТСН.

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На протесты вышли студенты из Донецкого национального медицинского университета, которых после начала войны перевели учиться в центр Украины. Они заявили, что их учат только по книгам и не проводят практики, поскольку отсутствует клиническая база.

Иностранцы возмущены тем, что за плату 3,5 тысячи долларов в год они получают такое обучение.

Студенты заявили, что если их требования не удовлетворят, то они будут вынуждены обратиться в посольства своих стран и заявить, что их в Украине обманули. Руководство ВУЗа пока воздержалось от комментариев.

Напомним, 12 ноября в Черкассах из-за забастовки маршрутчиков второй день наблюдается транспортный коллапс - на маршрутах работают лишь коммунальные троллейбусы.