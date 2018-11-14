Минобороны выделило квартиру генералу, осужденному по делу Ил-76

В 2017 году суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Виктора Назарова, которые привели к гибели 49 военных.

Квартиру Назаров получил еще в июле 2018 года УНИАН

Киевское квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны предоставило квартиру в Киеве осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД генералу Виктору Назарову.

Об этом сообщили Украинской правде в ответ на информационный запрос.

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"В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В.Назарова служебной жилой площадью в городе Киев", - заявили в Минобороны.

В дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Отмечается, что военнослужащий находился на квартирном учете ВСУ и "имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания".

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Согласно изменениям в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 квадратных метров он получил в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что боевики частной военной компании Вагнера в 2014 году в Луганске сбили Ил-76 с украинскими десантниками на борту.



Также,сторона обвинения просит для обвиняемого в служебной халатности по делу о сбитом в 2014 Ил-76 генерал-майора Виктора Назарова восемь лет заключения.