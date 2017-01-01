Минирование школ в Харькове не подтвердилось
Информация о минировании двух учебных заведений в Харькове не подтвердилась. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"Всего эксперты осмотрели 9340 кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 460 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - доложили правоохранители.
Известно, что для проверки сообщений о минировании на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
"Полицейские провели тщательный осмотр школ и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в ведомстве.
Напомним, 14 ноября в 14:52 и 15:29 в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в двух учебных заведениях, расположенных в Новобаварском районе Харькова.
Ранее в Харькове эвакуировали людей из здания городского совета из-за анонимного сообщения о минировании.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet