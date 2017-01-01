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Минирование школ в Харькове не подтвердилось

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Полицейские никаких взрывных устройств или опасных веществ на территории двух школ в Харькове не обнаружили.
Взрывчатку на территории школ в Харькове не обнаружили
Взрывчатку на территории школ в Харькове не обнаружили
Нацполиция Украины

Информация о минировании двух учебных заведений в Харькове не подтвердилась. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели 9340 кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 460 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - доложили правоохранители.

Известно, что для проверки сообщений о минировании на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

"Полицейские провели тщательный осмотр школ и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в ведомстве.

Напомним, 14 ноября в 14:52 и 15:29 в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в двух учебных заведениях, расположенных в Новобаварском районе Харькова.

Ранее в Харькове эвакуировали людей из здания городского совета из-за анонимного сообщения о минировании.

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Теги: Харьков, школа, полиция, взрывчатка, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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