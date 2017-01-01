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Штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа

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Еще один американский штат присоединится к мероприятиям в честь памяти жертв Голодомора в рамках 85 годовщины трагедии.
Орегон признал Голодомор геноцидом
Орегон признал Голодомор геноцидом
Посольство Украины в США / Facebook

Орегон стал 19 штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Посольство Украины в Соединенных Штатах на своей странице в Facebook.

Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун.

В украинском посольстве отметили: "В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: "Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа".

Наплмним, в ноябре также штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинцем.

Также Белый дом почтил память жертв Голодомора. Было обнародовано президентское заявление по случаю Дня памяти жертв коммунизма, в котором упоминается Голодомор 1932-1933 годов в Украине. 

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Теги: Голодомор, США, посольство, геноцид
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Источник: korrespondent.net

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