Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе погиб украинский воин

Комментариев: 0
Старшина третьей мотопехотной роты Александр Лукьянец проходил службу в батальоне с 2016 года.
В зоне проведения ООС погиб военный
В зоне проведения ООС погиб военный
Reuters (архивное фото)

В зоне боевых действий на востоке Украины в четверг, 15 ноября, погиб сержант Александр Лукьянец, старшина третьей мотопехотной роты 21-го батальона территориальной обороны Херсонской области Сармат. Об этом сообщили на странице в Facebook 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

"Сообщаем печальную весть. Сегодня в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина третьей мотопехотной роты 21 омпб. В батальоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий", - сообщает 56-ая ОММБ.

 

Напомним, накануне сообщалось о смерти контрактника из Тернопольской области, которые ехал в отпуск.

Ранее под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командираразведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, военные, погиб, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь