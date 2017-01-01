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Нападение на главу ВККС: стали известны подробности

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В ВККС сообщили, что нападение произошло после презентации предварительных результатов экзамена в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд.
В ВККС озвучили версию нападения на Козьякова
В ВККС озвучили версию нападения на Козьякова
vkksu.gov.ua

Полиция проводит оперативно-следственные действия из-за нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Об этом в пятницу, 16 ноября,сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате нападения Козьяков телесных повреждений не получил.

В пресс-службе ВККС сообщили, что инцидент произошел после презентации Козьяковым предварительных результатов экзамена в Верховный суд, Высший антикоррупционный суд и обязательного квалификационного оценивания судей.

"Мы связываем этот инцидент с активной работой коллектива ВККСУ и личной принципиальной позицией председателя ВККС относительно конкурсных отборов и обязательного оценивания судей всех судов страны. Теперь эту версию проверяет Национальная полиция, ведутся следственные действия", - отмечают в Комиссии.

Кроме того, в квалификационной комиссии заявляют, что этот инцидент не повлияет на позицию ВККС по проведению конкурса в Высший антикоррупционный суд и Верховный суд в кратчайшие сроки.

Также отмечается, что состояние председателя ВККС характеризуется как удовлетворительное, а Комиссия продолжает осуществлять полномочия в обычном режиме.

Как сообщалось, в начале октября в КГГА облили зеленкой депутата. Сергея Гусовского в здании КГГА окружили около 50 человек спортивной внешности и облили его зеленкой.

 

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Теги: суд, нападение, Верховный Суд, зеленка, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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