В Черкассах суд выпустил подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко

Подозреваемые в организации и исполнении убийства журналиста были выпущены под залог. Одного из них правоохранители разыскивали около двух лет.

Сосновский районный суд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве участника Самообороны Майдана, журналиста Василия Сергиенко. Об этом вечером в пятницу, 16 ноября сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина на своей странице в Facebook.

Он отметил, что судья изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого полиция подозревает как организатора убийства. Правоохранители разыскивали Мельника почти два года. Также судья назначил залог подозреваемому в исполнении убийства Виктору Горбенко.

"По решению суда ему (Мельнику, - ред.), как организатору, назначен залог в два миллиона гривен, Горбенко, обоснованном подозреваемому одному из исполнителей - 800 тысяч гривен. Кстати, Мельник в ходе следственных действий заказчика не назвал", - написал Аброськин.

Василий Сергиенко был убит 4 апреля 2014 года. Ему были нанесены 17 колото-резаных ран туловища и шеи. Известно, что преступники похитили его из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу.

Напомним, 11 апреля 2017 года был задержан один из подозреваемых в убийстве журналиста.

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