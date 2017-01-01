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Стали известны подробности ограбления инкассаторов

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Во время нападения был сбит водитель инкассаторской машины. В банке пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за информацию о нападении.
Из инкассаторского авто было похищено 1,8 млн гривен
Из инкассаторского авто было похищено 1,8 млн гривен
112.ua

Инкассаторскую машину ПриватБанка ограбили во время плановой инкассации местного банковского отделения, расположенного вблизи железнодорожной станции Ирпеня, сообщили в субботу, 17 ноября, в пресс-службе банка.

Сбив водителя-инкассатора угнанным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и скрыться.

Отмечается, что водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

По данным банка, из инкассаторского авто похищено 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что "значительно снижает шансы грабителей избежать ответственности".

В банке также пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о личности преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов.

Ранее сообщалось, что полиция ввела в Киевской области план Перехват из-за ограбления авто инкассаторов в Ирпене.

Напомним, в конце сентября в Одессе напали на инкассаторов. При этом двоих из них ранили. За неделю до этого в Одессе грабители с травматическим оружием также совершили нападение на автомобиль инкассаторов. 

 

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Теги: ограбление, деньги, ПриватБанк, инкассаторы, похищение, нападения на инкассаторов
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Источник: korrespondent.net

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