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Арестован контрабандист, сбивший пограничника

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Судебное заседание по делу о наезде жителем Закарпатья на пограничника Вадима Березенского состоялось сегодня в Ужгороде.
Подозреваемого арестовали на два месяца
Подозреваемого арестовали на два месяца
Госпогранслужба

Ужгородский горрайонный суд 18 ноября арестовал подозреваемого в наезде на пограничника Вадима Березенского. Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, 34-летний мужчина арестован на 60 дней без права внесения залога.

По данным Госпогранслужбы, контрабандист сбил пограничника Мукачевского отряда на границе с Румынией 15 ноября. Наезд был совершен в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в участии в схеме незаконной перевозки сигарет, отмечали в ГПСУ.

Напомним, 17 ноября пограничник умер в больнице от полученных травм.

 

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Теги: суд, смерть, контрабанда, Закарпатье, арест, Ужгород, пограничная служба, пограничники, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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