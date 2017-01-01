Разоблачена банда банковских мошенников с 400 преступлениями

Мошенники путем обмана банковских терминалов самообслуживания похищали деньги из государственных и частных банков.

Киберполиция задержала преступную группу, совершившую около 400 банковских операций на территории 11 регионов Украины. Их действиями причинен ущерб на более пяти миллионов гривен, сообщает в понедельник, 19 ноября, пресс-служба Нацполиции.

Отмечено, что злоумышленники путем обмана валидатора банковских терминалов самообслуживания похищали деньги из государственных и частных украинских банков. Документирование деятельности преступной группы происходило в течение последних шести месяцев.

"Согласно схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу. Таким образом, злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от пяти до 170 тысяч гривен. При этом злоумышленники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всего государства", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они - граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержание происходило, когда злоумышленники как раз пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов города Кривой Рог (Днепропетровская область). У них изъята специально видоизмененная купюра для совершения преступления.

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Известно также, что полицейские провели восемь одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

"По их результатам изъята компьютерная техника, оборудование для изготовления денежных средств, специальная бумага, клише и флэш-накопители. Также изъяты средства связи и карточки разных банков, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Изъятое направлено на экспертизу", - доложили в ведомстве.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье мошенничество. Задержанным грозит до восьми лет заключения.

Ранее в Киеве мошенники открыли фиктивный пункт обмена валют и украли у женщины 45 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Дарницком районе Киева правоохранители задержали 23-летнего афериста, который в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тысяч евро.

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