Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий
Верховная Рада на вечернем заседании 20 ноября переименовала Кировоградский район в Кропивницкий район. За такое решение проголосовал 231 народный депутат.
Об этом сообщает LB.ua.
Кировоград был переименован в Кропивницкий еще летом 2016 года.
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Стоит отметить, Марко Лукич Кропивницкий, в честь которого назван областной центр, - известный украинский актер и драматург. В конце 19 века он организовал театральную труппу, в которой работали в том числе Мария Заньковецкая, Николай Садовский, Панас Саксаганский, Иван Карпенко-Карый и др.
Как сообщалось, в июле 2016 года Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий в рамках закона Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики.
Тогда же жители Кропивницкого вышли на протест против переименования города.
В декабре 2016 года в Кропивницком депутаты оставили горсовет Кировоградским.
С мая 2018 года Раде предлагают переименовать Кировоградскую область.