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Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий

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Областной центр удалось переименовать еще 2 года назад.
Очевидно, область также будет переименована через некоторое время
Очевидно, область также будет переименована через некоторое время
grandukraine.com

Верховная Рада на вечернем заседании 20 ноября переименовала Кировоградский район в Кропивницкий район. За такое решение проголосовал 231 народный депутат.

Об этом сообщает LB.ua.

Кировоград был переименован в Кропивницкий еще летом 2016 года.

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Стоит отметить, Марко Лукич Кропивницкий, в честь которого назван областной центр, - известный украинский актер и драматург. В конце 19 века он организовал театральную труппу, в которой работали в том числе Мария Заньковецкая, Николай Садовский, Панас Саксаганский, Иван Карпенко-Карый и др.

Как сообщалось, в июле 2016 года Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий в рамках закона Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики.

Тогда же жители Кропивницкого вышли на протест против переименования города.

В декабре 2016 года в Кропивницком депутаты оставили горсовет Кировоградским.

С мая 2018 года Раде предлагают переименовать Кировоградскую область.

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