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Порошенко наградил Сущенко орденом За мужество

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Петр Порошенко отметил Романа Сущенко орденом За мужество III степени. Награду из рук президента получила жена журналиста.
Порошенко передает орден жене Романа Сущенко Анжеле
Порошенко передает орден жене Романа Сущенко Анжеле
Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко наградил орденом За мужество осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, указано, что Порошенко отметил Сущенко орденом За мужество III степени. А награду из рук президента получила жена журналиста Анжела.

"Имя ... журналиста Романа Сущенко, которому "российская Фемида" инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма", - сказал Порошенко.

Он также пообещал, что "мы точно не оставим Романа в беде".

Кроме того, Порошенко отметил, что во время его международных встреч, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном тема освобождения Романа Сущенко постоянно среди главных и добавил, что этот вопрос является также одной из задач Первой леди Франции Брижит Макрон.

Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила его в шпионаже и работе на украинскую разведку. Сам он своей вины не признает.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

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Теги: президент, награды, орден, Порошенко, Петр Порошенко, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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