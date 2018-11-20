Кандидатура на должность Министра обороны от партии Гриценко вызывает сомнения, - Хмелевский

Василий Хмелевский, экс-заместитель руководителя ЦТРС Вооруженных сил Украины, скептически отозвался о Иване Апаршине, которого Анатолий Гриценко называет своим кандидатом на должность Министра обороны Украины.

Эксперт напоминает о довольно сомнительной карьере полковника Ивана Апаршина. Например, базовое военное образование он получил в 80-ых годах в Военной академии им. М. В. Фрунзе в Москве. А в 2000-ых, после окончания Национальной академии обороны Украины, будучи уже магистром государственного военного управления, почему-то начал работать юрисконсультантом в гражданской фирме - ООО “Стиролоптфармторг“ (компания Николая Янковского – доверенного лица Януковича).

Затем Министр обороны Анатолий Гриценко, пригласил его на должность помощника по организационно-аналитическому обеспечению. Однако, карьера Ивана Апаршина пошла вверх в 2010-2011 годах, после прихода к власти Виктора Януковича и его команды - он стал Начальником Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета Министров Украины, а в 2011-2014 - заместителем директора Департамента профессиональной экспертизы и начальником Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров Украины времен Николая Азарова, - рассказывает эксперт.

Иван Апаршин, кандидат на должность Министра обороны Украины от партии "Гражданская позиция"

За что режим, который даже плохо скрывал свое стремление разрушить обороноспособность украинской армии, отблагодарил карьерным ростом чиновника, “мобилизованного“ Анатолием Гриценко становится понятным из цитат Ивана Апаршина: “Определяя потребность Вооруженных сил Украины в финансировании на 2010 год в объеме 19,8 млрд. грн., Минобороны оперирует заведомо завышенными суммами“, – заявил замначальника Управления оборонно-мобилизационной работы Секретариата Кабмина Иван Апаршин, высказав уверенность, что сумма эта ничем не обоснована и намного превышает реальные потребности ВС Украины: “Они не могут освоить те суммы, которые сейчас находятся в объемах определенного финансирования Минобороны, какие еще 19,8 млрд. гривен?“.

И в тоже время: “За три месяца 2010 года на топливо для Вооруженных сил не было выделено ни копейки. Как можно в таких условиях говорить, что у нас много средств?“ – спрашивал в ответ замначальника Генштаба Владимир Артюх.