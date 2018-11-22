Лидерами президентского рейтинга являются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос "Социополиса"

На выборах президента Украины 18,5% украинцев готовы поддержать лидера ВО “Батькивщина“ Юлию Тимошенко, о чем свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий “Социополис“.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Среди респондентов 41,8% безусловно приняли бы участие в выборах президента, если бы они прошли в ближайшее воскресенье, 34,1% - скорее да, 7,5% - скорее нет, 13,1% - безусловно нет, а 3,6% затруднились с ответом.

Согласно данным опроса, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 18,5% респондентов из тех, кто определился и имеет намерение принять участие в голосовании (14,7% от всех респондентов).

В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский - 10,8% (9,4% от всех респондентов), действующий президент Украины Петр Порошенко - 7,8% (6,2%) и лидер партии “Гражданская позиция“ Анатолий Гриценко - 7,8% (6,1).

Далее следует один из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя“ Юрий Бойко - 7,4% (6,1%), рок-музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук - 5,5% (4,9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,8% (4%), депутаты Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Александр Шевченко и др.

Что касается второго тура, то действующий президент П.Порошенко, согласно опросу, проигрывает возможным кандидатам Ю.Бойко, С.Вакарчуку, А.Гриценко, В.Зеленскому и Ю.Тимошенко. В свою очередь, лидер “Батькивщины“ в возможном втором туре проигрывает только В.Зеленскому.

Опрос Института социальных технологий “Социополис“ был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% - для показателей до 25%, 1,2% - для показателей до 10% и 0,9% - для показателей до 5%.