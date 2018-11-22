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Зеленский впервые обходит Тимошенко во втором туре – опрос

Комментариев: 14
Зеленский впервые обходит Тимошенко во втором туре – опрос

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки и уверенно обходит действующего президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Общественно-политическая и электоральная ситуация в первой половине ноября 2018 года", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис". Так, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, первое место на них заняла бы Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 18,5% тех, кто планирует принять участие в голосовании. Второе место – у Владимира Зеленского (10,8%). За Петра Порошенко и Анатолия Гриценко свой голос отдали бы по 7,8% опрошенных, за Юрия Бойко – 7,4%, за певца Святослава Вакарчука – 5,5%.

Во втором туре выборов, вероятность которого социологи считают очень высокой, Владимир Зеленский побеждает всех потенциальных соперников, включая Юлию Тимошенко, которой он раньше уступал. Наибольший отрыв – от Петра Порошенко (почти 20%), наименьший – от Юлии Тимошенко (около 4%).

Кроме того, по данным опроса, 68,7% респондентов считают, что "новые лица", которые не имеют опыта работы на государственных должностях, придя к власти, смогли бы изменить ситуацию в стране к лучшему. Зато так называемые старые политики не способны этого сделать, отмечают 70% респондентов.

"Не отдельные политики, а именно система, действующая власть воспринимается как несостоятельная, как такая, которая существует в каком-то параллельном пространстве. Она отторгнута обществом, и именно это вызывает запрос на новые политические силы, новые лица, обновление политических элит и политической жизни", – сказал во время пресс-конференции 22 ноября заместитель директора Института социальных технологий "Социополис", кандидат социологических наук Сергей Литвинов.

Подавляющее большинство опрошенных (86,9%) воспринимают нынешнюю центральную власть в Украине как людей, которые заботятся прежде всего о своей личной выгоде и защищают собственные интересы. 74% респондентов отметили, что дела в стране идут в неправильном направлении. Деятельность президента Петра Порошенко полностью не поддерживают 53,1%, еще 27,9% ответили, что скорее не поддерживают.

Опрос был проведен с 8 до 16 ноября 2018 года методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Аудитория – постоянные жители населенных пунктов всех регионов Украины (за исключением Автономной Республики Крым, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в пределах географии опроса по полу, возрасту, региону проживания и типу населенного пункта. Выборочная совокупность – 2403 респондентов. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 не превышает в целом для Украины: 2,0% – для показателей, близких к 50%, 1,7% – для показателей, близких к 25%, 1,2% – для показателей, близких к 10%, 0,9% – для показателей, близких к 5%.

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Комментариев (14)
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BROKER666    22.11.2018, 16:41
Оценка:  0
BROKER666
зеля - это проект коломойского, как и рабинович
BROKER666    22.11.2018, 16:43
Оценка:  0
BROKER666
поэтому неудивительно что его так пиарят зиц-опросы неизвестных соц-технологов
Woodbrother    22.11.2018, 16:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Непонятно, кого пиарит БМ, то ли телеклоуна Зеленского , то ли кооператив социополис.
weightless    22.11.2018, 16:02
Оценка:  +6
weightless
"Институт социальных технологий "Социополис" -
слишком громкое название для 5 человек,
сидящих в маленькой комнатушке на Бессарабке
с одним номером телефона на всех
Колишній-східняк    22.11.2018, 15:55
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Історія повторюється у вигляді фарсу...
dinops    22.11.2018, 15:47
Оценка:  +1
dinops
Зеленский хорошь на своём месте, как когда-то Кличко был хорош на своём...зачем превращать страну в цирк
Vesna_Krasna2    22.11.2018, 15:43
Оценка:  +2
Vesna_Krasna2
Ой не смешите мои тапки, где проводят эти опросы, на заседании лиги смеха или камеди клаб?
sv_sim    22.11.2018, 15:42
Оценка:  0
sv_sim
ну фиг его знает. Рональд Рейган тоже был далек от политики.
Meritus    22.11.2018, 16:06
Оценка:  +5
Meritus
Рейган, до обрання президентом, займався політикою 20 років.
Woodbrother    22.11.2018, 16:37
Оценка:  0
Woodbrother
И прошел несколько избирательніх компаний на разнообразніх праймериз и тд.
Петров    22.11.2018, 15:42
Оценка:  +2
Петров
Клоуна в президенти, ага...
sv_sim    22.11.2018, 15:43
Оценка:  0
sv_sim
будет хоть профессиональный, а сейчас клоун любитель
Vesna_Krasna2    22.11.2018, 15:44
Оценка:  -3
Vesna_Krasna2
понятно, не поедим так хоть посмеемся.
alex-zol    22.11.2018, 15:41
Оценка:  +1
alex-zol
кто проводит эти опросы? Женя Кошевой?))))))))))))))))))))))))) )
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