Куда пойти в Киеве на выходных 24 - 25 ноября

Афиша мероприятий на 24-25 ноября 2018 года. В последний осенний уик-энд киевлянам и гостям столицы скучать не придется, в Киеве проходит масса интересных мероприятий на любой вкус.

Куда пойти в Киеве на выходных? wallpapersfan

На улице холодно, периодически идет снег, а на киевских концертных площадках наоборот - очень даже горячо.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 24-25 ноября в столице можно посетить: фестиваль рыбы и морепродуктов, маркет больших скидок “черной пятницы”, первую рождественскую выставку-ярмарку, потрясающие балетные представления, модное шоу, запись полуфинала телешоу “Танцы со звездами”, концерты популярных исполнителей, спектакли для детей и взрослых.

Фестиваль рыбы и морепродуктов «Їжа моря»

Фестиваль рыбы и морепродуктов «Їжа моря» / фото: afisha.ua

24-25 ноября впервые в Украине пройдет большой фестиваль, посвященный рыбной продукции. Посетителям предложат 130 видов рыбы и морепродуктов из 23 стран. Все, кто придут на рыбный фест, смогут продегустировать продукцию, в том числе из собственной коптильни, увидеть устричную ферму и шоу по обработке гигантского тунца от итальянского шеф-повара “Сильпо” Марко Черветти.

На фестивале планируются различные мастер-классы от шефов: севиче, тапасы, поп-кока. Во время фестиваля будут действовать специальные ценовые предложения, большие скидки. А развлекать гостей будет настоящий морской оркестр. Начало в 11.00.

Где: Киев, Lavina Mall, «Сильпо», ул. Берковецкая, 6д.

Стоимость: бесплатный вход

Черный маркет “Всі. Свої”

Черный маркет “Всі. Свої” / фото: cosmo

В субботу-воскресенье “Всі. Свої” откроет Черный маркет. На этой неделе во всем мире настало время больших скидок, именуемых “черной пятницей”. Предоставят 20-50% скидки и украинские бренды. Максимальные скидки, выше 50%, ожидаются на платья, трикотаж и верхнюю одежду брендов SPRING fashion, LANGORA, Cape, MariOlli, MASCOT, а также украшения от 24 брендов, Tim Faden и MaryMaks — на мужские вещи.

Кроме того снизят цены на обувь и аксессуары, в том числе и сумки, а также домашнюю одежду и белье. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная,12

Стоимость: бесплатный вход

Всеукраинская акция «ЧАС починати»

Акция на Майдане / фото: oun.org.ua

24 ноября на Майдане Независимости пройдет акция приуроченная к 5-ой годовщине Революции Достоинства. На мероприятии будет представлена программа национального спасения “7 стальных шагов Мыколы Кохановского”. Начало в 14.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Майдан Независимости

Стоимость: бесплатно

Open Kids

Open Kids / фото: youtube.com

Субботним вечером на новом концерте зрители услышат новые песни от заводных девченок творчество которых полюбили миллионы, и увидят грандиозное шоу. Также состоится премьера нового детского проекта DETKI. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Демеевская, Stereo Plaza, Лобановского пр-т, 119

Стоимость: 350-2500 грн

Monet Fashion Awards

Monet Fashion Awards / фото: monet.kiev.ua

24 ноября пройдет одно из самых ярких модных событий уходящей осени «Monet Fashion Awards». Все, кто придут в Арена-Сити, смогут насладиться работами самых творческих в стране личностей. Они покажут свои работы в необычайных постановках.

Лучших дизайнеров отметят призами и наградами. В мероприятии примут участие звезды шоу-бизнеса и фэшн-индустрии, VIP-гости и руководители различных бизнес-компаний, СМИ и фотографы. Хэд- лайнерами «Monet Fashion Awards» будут Лилия Киш и группа «Panteras», кавер-группа «КАМИН BAND», DJ Jeremy Star. Шоу-программы продемонстрируют KATANA, «AlEXA Studio». Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет, TAO Event Hall, ул. Бассейная,2а

Стоимость: 400-3600

Медвин: Рукоделие. Подарки к Рождеству

Медвин: Рукоделие. Подарки к Рождеству / фото: RIA.com

В субботу окончится трехдневная выставка-ярмарка, на которой можно приобрести уникальные hand made изделия, товары для рукоделия, подарки ручной работы. Эта ярмарка по сути открывает сезон рождественских ярмарок в столице. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Олимпийская, Олимпийский дворик НСК “Олимпийский”, ул. Большая Васильковская, 55

Стоимость: вход бесплатный

Дензел Карри

Дензел Карри / фото: youtube.com

24 ноября в клубе Atlas впервые в Киеве выступит 23-летний американский рэпер, который уже выпустил две полноценные пластинки: “Nostalgic 64” и “Imperial”. Летом следующего года ожидается релиз третьего альбома “TA13OO”.

Концерт Карри, продлится около 3 часов и состоится в рамках тура в поддержку нового альбома. Примечательно, что именно украинская столица первой из европейских стран услышит новые композиции Дензела Карри. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Лукьяновская, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41 Atlas.

Стоимость: 890-1390 грн

Владимир Малахов и звезды мирового балета

Владимир Малахов и звезды мирового балета / фото: youtube.com

24 ноября в Национальной опере Украины состоится юбилейный вечер одного из самых известных в мире украинских артистов балета - Владимира Малахова. На день рождение к Малахову съедутся именитые коллеги со всего мира - от Хорватии до Японии.

Зрители впервые в Киеве увидят миниатюру "Умирающий лебедь" на музыку Сен-Санса, главные партии в которой исполнят юбиляр и японская балерина-хореограф Эми Харияма. Начало в 19.00.

Где: Киев, М.Театральная, Национальная опера Украины, ул.Владимирская, 50

Стоимость: 200-4000 грн

«Жизель» Раду Поклитару

«Жизель» Раду Поклитару / фото: youtube.com

В субботу зрители снова увидят легендарную постановку классического балета от хореографа, главного балетмейстера академического театра «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару. Балет рассчитан на 2 действия.

Поклитару утверждает, что попробовал дать новую хореографическую жизнь в музыку Адана. Жизель Раду Поклитару - это не милая девчушка, а обездоленное дитя большого современного города. как и ее классический прототип, она мечтает о настоящей большой любви. Начало в 19.00.

Где: Киев, М.Майдан Независимости, МЦКИ Октябрьский Дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 130-600 грн

Александр Малинин

Александр Малинин / фото: kp.ua

25 ноября Народный артист Украины выступит на одной из главных концертных площадок страны. Выступление будет проходить в сопровождении оркестра под руководством Дмитрия Логвина.

Совсем недавно артисту исполнилось 60 лет и свой юбилей он будет праздновать на сцене, представив зрителям программу “Юбилейный бал”. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Палац “Украина”, НДИ Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 450-2300 грн

Элджей

Элджей / фото: kp.ua

В воскресенье состоится “самая крутая вечеринка этой осени”, ведь новую клубную программу киевской публике представит звезда русскоязычного хип-хопа Элджей. Парня сопровождают громкие скандалы и не менее ошеломляющие музыкальные релизы, он - новый герой молодежи.

Парень начал работать в шоу-бизнесе всего 4 года назад и за короткий период времени сделал музыкальный прорыв. Репер выступит в украинской столице после годичного перерыва. В репертуаре: “Розовое вино”, “Рваные джинсы”, “Дисконнект” и треки из нового релиза “Sayonara Boy X”. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Демеевская, Stereo Plaza, Лобановского пр-т, 119

Стоимость: 650-2500 грн

Танцы со звездами

Танцы со звездами 2018 / фото: 1plus1.ua

11 ноября пройдет 14 прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье на паркет выйдут только 3 пары, и это будет полуфинал шоу. На прошлой неделе “за бортом” неожиданно для всех оказались фавориты проекта актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

За право бороться в финале будут юморист “Квартала 95” Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, популярная телеведущая Леся Никитюк и Максим Ежов, а также экс-холостяк продюсер Иракли Макацария и Яна Заяц. Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.