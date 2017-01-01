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Рада назначила предложенных Гройсманом министров

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Министром финансов назначена Оксана Маркарова, а делами ветеранов будет заниматься Ирина Фриз.
Рада сегодня назначила двух министров и одного уволила
Рада сегодня назначила двух министров и одного уволила
facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Верховная Рада на заседании в четверг, 22 ноября, 270 голосами назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Также парламент 242 голосами назначил Оксану Маркарову полноценным министром финансов. До этого она была исполняющей обязанности глвы Минфина.

Кроме того, Рада 248 голосами удовлетворила заявление Фриз о снятии депутатского мандата.

После этого Фриз И Маркарова приняли присягу.

Как сообщалось, кандидатуры Фриз и Маркаровой предложил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее сегодня Рада отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. 

 

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Теги: Минфин, ветераны, Рада, министр
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Источник: korrespondent.net

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